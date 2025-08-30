Mit einer Niederlage für den FSV Barleben 1911 e. V. endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Merseburg mit 2:3 (0:3).

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 e. V. und der VfB Merseburg haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:3).

Gleich nach Spielstart schoss Eric Steven Nicodemus das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Danny Wagner (14.) erzielt wurde.

14. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Zander, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Potyka (46. Schäfer), Von Der Gönne (61. Klajdi), Jespersen (46. Lohse), Zander, Laabs, Eichholz (16. Wasylyk), Priese (75. P. Hauer), Röhl, M. Hauer, Gruner

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Wagner, Frühauf (68. Hillemann), Taubert, Wagner, Berndt, Nicodemus (68. Bierschenk), Friedrich, Knerler, Dähne (75. Erovic), Arndt

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94