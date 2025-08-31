Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Spiel gegen die SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Maurice May (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Niklas Mieth erzielt.

1:1 im Duell zwischen SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim – 54. Minute

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Bitterfeld-Wolfener Team erzielte (88.). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Pratsch (73. Schmitkamp), Pälchen (70. Lübke), Mieth, Barabasch, Schultz (54. Erdmann), Sparfeld, Biriuk (54. Baumgart), Friebe, Zoblofsky, Girke (54. Werthmann)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Schinkel (77. Bakkush), Wróblewski (52. Yaghobi), Kunyk, Moroz (90. Hoffmann), Sonco, Prielipp, Schmökel, May, Seniura

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270