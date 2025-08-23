Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem FC Eintracht Köthen am Samstag nicht, als er sich vor 80 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den Zörbiger FC geschlagen geben musste.

Köthen/MTU. Das Match zwischen Köthen und Zörbig ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tom Gansen (Zörbiger FC) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen kassierte zweimal Gelb (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. Das zweite Tor konnten die Zörbiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Kleewein den Ball ins Netz.

52. Minute: FC Eintracht Köthen 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern und den Köthern noch ein Tor zu bescheren (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker (61. Passou Bitalounani), Ishchenko (37. Marschall), Diawara, Paquo, Finze, Mauer (61. Sawaneh), Kallenbach, Abou (72. Fritsch), Müller, Winter (90. Mohamad)

Zörbiger FC: Koller – Janders, Matthias, Brenner, Kleewein, Seliger, Schmidt, Hempel (74. Deidok), Schindler, Gansen (60. Schönburg), Oertel

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80