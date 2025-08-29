Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des Burger BC 08 I den SV 51 Langenapel am Freitag vom Platz.

Burg/MTU. Gleich sechsmal hat der Burger BC 08 I am Freitag gegen die Rivalen aus Langenapel eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Burger.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (23.).

Burger BC 08 I mit 2:0 vorne – Minute 23

Die Burger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Marc-Andre Jürgen traf in Minute 42. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege traf in der 74. Minute per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Teege, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (76.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Schlitte (59. Wegner), Wehrmann (68. Rusche), Jürgen, Siebert, Grisgraber, Neumann, Saage (59. Bartel), Thiede (59. Teege), Engel, Ulrich (46. Kersten)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Steding, Roloff (74. Hahn), Bromann (46. Afanasew), Scheuner, Neuling (70. Scholze), Meyer, Roese, Atah (58. Glaetzer), Schulz (64. Stolz), Peters

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178