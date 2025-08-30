Kein Punktgewinn für FSV Barleben 1911 e. V.: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:3) einen Misserfolg gegen den VfB Merseburg hinnehmen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Eric Steven Nicodemus das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Danny Wagner den Ball ins Netz (14.).

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Zander den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (70.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Barleber aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl, Gruner, Laabs, Jespersen (46. Lohse), Eichholz (16. Wasylyk), Priese (75. P. Hauer), Von Der Gönne (61. Klajdi), Zander, M. Hauer, Potyka (46. Schäfer)

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Arndt, Taubert, Wagner, Berndt, Frühauf (68. Hillemann), Friedrich, Knerler, Nicodemus (68. Bierschenk), Dähne (75. Erovic), Wagner

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94