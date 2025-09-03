Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimbonus half der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Mittwoch nicht, als sie sich vor 60 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II verabschieden musste.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Oschersleben/MTU. Das Match zwischen Hadmersleben und Sargstedt ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Gleich nach Spielstart schoss Neo Justin Schürmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Nach Anstoß zur zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Junias Gustav Borchers den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

Minute 60: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt liegt 0:2 zurück

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gustav Neumann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (72.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Grüneberg, Jülich (75. Al Awad), Okunowski, Welz, Borchers, Gaßmann (46. Eckert), Herbst (75. Abraham Maketh), Kegel, Franke (46. Neumann), Wolff (46. Mohamadi)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Neumann, Henning, Schürmann, Michl, Herbst (54. Albrecht), Naujoks, Hartmann (36. Roßberg), Camara (54. Holstein), Natow

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60