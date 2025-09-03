Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen den Dessauer SV 97 ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Mittwoch haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Tim Lukas Eßbach (Dessauer SV 97 e.V.) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hoang Nhat Phuc Nguyen den Ball ins Netz (26.).

1:1 Ausgleich im Spiel SG Aken/Paschl. gegen Dessauer SV 97 – 26. Minute

Gleichstand. Der Dessauer SV 97 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Akener jedoch nicht abhängen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Schon vier Minuten später konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Nguyen, Porsch, Khan, Zakhel, Hartwig, Kutscher, Schulze, Laubmeier, Sulaiman, Al Mahmoud

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31