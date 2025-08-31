Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber VfL Halle 96 vor 127 Zuschauern gegen den Bischofswerdaer FV 1 mit einem überragenden 6:0 (3:0) durch.

Halle/MTU. 6:0 (3:0) in Halle: Ganze sechs Bälle hat das Team von Luca Shubitidze, der VfL Halle 96, am Sonntag im Tor der Besucher aus Bischofswerda untergebracht.

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Spielbeginn von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Hallensern eine unverhoffte Führung (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Niclas Hüttig (17.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 liegt in Minute 17 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 6:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Bölke, Arzumanian, Kurti (72. Emmerich), Marks, Haese (66. Racine), Jagupov, Pessel (78. Rümpler), Lubsch, Hüttig (66. Dierichen), Oikonomidis (72. Cabral)

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Stopp, Born (46. Bürger), Scheunert, Scharfe, Rettig (79. Scholze), Hecker (61. Baudisch), Krautschick (86. Gries), Weiß, Hofmann, Dolla (86. Sobe)

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127