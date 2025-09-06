Für den 1. FC Lok Stendal endete der 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal und die VfB Germania Halberstadt ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Neo Justin Schürmann (VfB Germania Halberstadt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Maurice Tobias Schulze der Torschütze (14.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian Ucke, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Stoll, Mohamed (66. Paschke), Meinelt, Wolff (77. Bordizhenko), Völzke (46. Korbani), Lauck, Lagemann (46. Braunschweig), Vinzelberg (83. Lohmann), Schulze, Ziekau

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Stemmler (69. Naujoks), Behrens (69. Dobritz), Knoche, Schürmann, Leopold, Stender (82. Leube), Simon, Schrader (56. Roßberg), Lancine (82. Schneider), Ucke

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41