Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen den Dessauer SV 97 ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 am Mittwoch 4:4 (1:3) getrennt.

Tim Lukas Eßbach traf für den Dessauer SV 97 e.V. in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hoang Nhat Phuc Nguyen der Torschütze (26.).

SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Die Dessauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 9 den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Khan, Porsch, Al Mahmoud, Hartwig, Schulze, Sulaiman, Kutscher, Zakhel, Nguyen, Laubmeier

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31