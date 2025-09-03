Ergebnis 2. Spieltag Kräftemessen zwischen SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 endet mit Remis 4:4
Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen den Dessauer SV 97 ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.
Tim Lukas Eßbach traf für den Dessauer SV 97 e.V. in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Dessauer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hoang Nhat Phuc Nguyen der Torschütze (26.).
Unentschieden. Die Dessauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Aken
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 2
Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 9 den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. hat sich somit Platz sieben gesichert.
Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97
SG Aken/Paschl.: Hacker – Khan, Porsch, Al Mahmoud, Hartwig, Schulze, Sulaiman, Kutscher, Zakhel, Nguyen, Laubmeier
Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch
Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31