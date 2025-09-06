Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal und die VfB Germania Halberstadt am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Neo Justin Schürmann (VfB Germania Halberstadt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Maurice Tobias Schulze der Torschütze (14.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

1:1 für 1. FC Lok Stendal und VfB Germania Halberstadt – 14. Minute

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Maximilian Ucke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halberstadt sicherte (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann (46. Braunschweig), Meinelt, Wolff (77. Bordizhenko), Schulze, Stoll, Vinzelberg (83. Lohmann), Völzke (46. Korbani), Ziekau, Mohamed (66. Paschke), Lauck

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Stemmler (69. Naujoks), Ucke, Lancine (82. Schneider), Stender (82. Leube), Leopold, Simon, Knoche, Schürmann, Schrader (56. Roßberg), Behrens (69. Dobritz)

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41