Ein 4:4 (1:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Aken/MTU. Am Mittwoch haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

In Minute 12 schoss Tim Lukas Eßbach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Aken/Paschl. gegen Dessauer SV 97 – Minute 26

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener nahmen aber nochmal Anlauf. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Schon vier Minuten darauf konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Kutscher, Hartwig, Schulze, Sulaiman, Khan, Laubmeier, Zakhel, Nguyen, Al Mahmoud, Porsch

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31