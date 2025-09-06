Die NSG Gräfenhainichen errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 50 Fußballfans einen klaren 5:2 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Gräfenhainichen/MTU. Am Samstag haben sich die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (3:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Sandro Seidel (14.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 14

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Die Partie blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:2 zu festigen (79.). Die NSG Gräfenhainichen hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, L. A. Brückner, Stockmann, Jaschinski (76. Zimmermann), Vetter (46. Thomae), Gebele (46. Kluger), Störer (46. Grimm), E. A. Brückner, Schindler, Effenberger (46. Hannusch)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Loschwitz, Seelig, Kietz, Brand, Hartung (41. Toldea), Giss, Marku, Seidel, Kozlowski, Schröter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50