Ergebnis 3. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt VfB Ottersleben gegen SV Arminia Magdeburg ein: 2:3
Mit einer Niederlage für den VfB Ottersleben endete der 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Arminia Magdeburg mit 2:3 (0:2).
Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Mittwoch in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:2). Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Assner der Torschütze (41.).
VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 41. Minute
Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 3
Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Buschendorf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.+2). Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.
Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg
VfB Ottersleben: Kieselbach – Raschauer (81. Niemann), Altenkirch, Krietsch, Lübke, Rüger, Yunashev, Bogunski, Kozloff, Pitschmann (63. Beierke), Lieck (63. Hintze)
SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Beyer (56. Johnson), Gerlach, Hättasch, Assner (56. Scharfe), May (66. Hoffmann), Jakob, Plexnies (66. Sheviakov), Buschendorf, Barth, Kranz
Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120