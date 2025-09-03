Mit einer Niederlage für den VfB Ottersleben endete der 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Arminia Magdeburg mit 2:3 (0:2).

Magdeburg/MTU. Der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Mittwoch in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:2). Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Assner der Torschütze (41.).

VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Buschendorf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.+2). Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Raschauer (81. Niemann), Altenkirch, Krietsch, Lübke, Rüger, Yunashev, Bogunski, Kozloff, Pitschmann (63. Beierke), Lieck (63. Hintze)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Beyer (56. Johnson), Gerlach, Hättasch, Assner (56. Scharfe), May (66. Hoffmann), Jakob, Plexnies (66. Sheviakov), Buschendorf, Barth, Kranz

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120