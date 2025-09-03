Ein 4:4 (1:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Aken/Paschl. und Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Aken/MTU. Die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 haben sich am Mittwoch in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:4 (1:3).

Tim Lukas Eßbach (Dessauer SV 97 e.V.) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hoang Nhat Phuc Nguyen der Torschütze (26.).

Gleichstand. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Schon vier Spielminuten später konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erreichen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Kutscher, Nguyen, Hartwig, Khan, Schulze, Al Mahmoud, Sulaiman, Laubmeier, Porsch, Zakhel

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31