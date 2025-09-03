Alexander Zverev verabschiedet sich in Runde drei von den US Open - gegen Auger-Aliassime. Der Kanadier übernimmt nun eine Rolle, die Zverev eigentlich wollte.

New York - Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime spielt nach seinem Erfolg über Alexander Zverev bei den US Open sein bestes Grand-Slam-Turnier seit vier Jahren. Mit einem 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) gegen den Australier Alex de Minaur zog der Weltranglisten-27. ins Halbfinale ein. Erstmals seit vier Jahren steht Auger-Aliassime wieder unter den Top-Vier eines der bedeutendsten Tennis-Turniere, auch 2021 hatte er dies in New York geschafft.

Das Viertelfinale gegen den schwach aufschlagenden Weltranglisten-Achten de Minaur war mit einem Auf und Ab lange unberechenbar und von zahlreichen Fehlern sowie Nervosität geprägt. Beide leisteten sich je elf Doppelfehler. Auger-Aliassime servierte aber auch 22 Asse und machte deutlich mehr direkte Punkte.

Im vierten Satz kämpfte sich der 25-Jährige nach einem 2:5 zurück und entschied nach 4:10 Stunden im Tiebreak das Duell für sich. „Es waren heute viele Nerven im Spiel. Es war nicht immer schön“, sagte Auger-Aliassime. „Die größten Herausforderungen kommen noch.“

Herausforderer von Sinner?

Überraschend ist Auger-Aliassime nun im Halbfinale ein Herausforderer und trifft am Freitag auf den italienischen Titelverteidiger Jannik Sinner oder dessen Landsmann Lorenzo Musetti. In der dritten Runde hatte der Kanadier die Hoffnungen der deutschen Nummer eins Zverev auf den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel beendet. De Minaur hatte Daniel Altmaier ebenfalls in Runde drei besiegt.

Das andere Halbfinale bestreiten der spanische French-Open-Champion Carlos Alcaraz und der serbische Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.