Kein Punktgewinn für VfB Ottersleben: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den SV Arminia Magdeburg einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch 2:3 (0:2) getrennt. Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Matti Yorick Buschendorf für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte David Assner den Ball ins Netz (41.).

41. Minute: VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Am Ende der Partie sollte es dem SV Arminia Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Buschendorf den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (90.+2). Der VfB Ottersleben sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Rüger, Lieck (63. Hintze), Kozloff, Bogunski, Pitschmann (63. Beierke), Lübke, Altenkirch, Yunashev, Krietsch, Raschauer (81. Niemann)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Jakob, Gerlach, Beyer (56. Johnson), May (66. Hoffmann), Plexnies (66. Sheviakov), Hättasch, Assner (56. Scharfe), Kranz, Barth, Buschendorf

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120