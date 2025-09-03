Für den Gastgeber SG Aken/Paschl. endete das Spiel gegen den Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Mittwoch haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Tim Lukas Eßbach (Dessauer SV 97 e.V.) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Hoang Nhat Phuc Nguyen den Ball ins Netz (26.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Schon vier Spielminuten darauf konnte Spieler Nummer 9 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Khan, Hartwig, Zakhel, Laubmeier, Schulze, Sulaiman, Al Mahmoud, Porsch, Nguyen, Kutscher

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31