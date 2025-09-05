Von 1961 bis 1968 hütete Helmut Wilk das Tor des SC Chemie und von Chemie Halle. Nun ist er im Alter von 85 Jahren verstorben.

Vor dem Leuna-Chemie-Stadion erinnert ein Wandbild an die Pokalsieger von 1962. Helmut WIlk ist unten im schwarzen Trikot mit weißem Kragen zu sehen.

Halle/MZ - Der Hallesche FC trauert um Helmut Wilk. Der ehemalige Torwart ist am 3. September im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Halle verstorben. Wilk stand von 1961 bis 1968 106-mal für den SC Chemie Halle und den Nachfolgeverein Chemie Halle in der DDR-Oberliga auf dem Platz. Sein größter Erfolg war der Sieg im FDGB-Pokal 1962. Der SC Chemie siegte damals überraschend mit 3:1 gegen Dynamo Berlin.

Wilk kam 1940 in Kiel auf die Welt. 1961 wechselte er von Motor Aschersleben nach Halle. Nach seiner aktiven Zeit war er beim Verein als Trainer aktiv, betreute im Nachwuchs den späteren Bundesligastar Norbert Nachtweih und war in der Saison 1976/77 Assistent von Cheftrainer Günter Hoffmann. Wilk blieb seinem Verein bis ins hohe Alter als Fan verbunden.