Kantersieg für den SV Arminia Magdeburg: Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den FSV Barleben 1911 feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. Gleich achtmal hat der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch gegen die Gäste aus Barleben eingenetzt. 8:1 (3:1) für die Magdeburger.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Maximilian Louis Kranz den Ball ins Netz (32.).

SV Arminia Magdeburg führt in Minute 32 mit 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 8:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Barth, Schoendube, May, Kranz, Jakob (69. Johnson), Hättasch, Plexnies (58. Gerlach), Reka (69. Sheviakov), Scharfe, Assner

FSV Barleben 1911: Meyer – Wosahlo, Fromme, Eichholz, Hoffmann (58. Schröter), Bertram, Müller, Günther, Teubner, Resch, Leon

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40