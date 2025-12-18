Der Haldensleber SC erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 67 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sören Ahlfeld (Haldensleber SC) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Louis Neumann (56.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kelvin Nyarko (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian, Boege, Wilken, Klein (76. Schürmann), Walther (82. Asfahale), Prokop (46. Neumann), Grmay (58. Petrochenko), Hartmann, Ahlfeld, Teuchler (82. Okubazgi)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri (57. Anwaar), Kirchhoff, Nyarko, Meister, Starikovskiy, Telch (70. Prause), Böttcher (63. Drizari), Czerwenka, Lenze (70. Tapsoba), Rößner (57. Fleck)

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67