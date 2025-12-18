Mit einer Niederlage für die NSG SSC/RW Weißenfels endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Lok Stendal mit 3:4 (3:3).

Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der 1. FC Lok Stendal ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:4 (3:3).

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Till Vinzelberg der Torschütze (13.).

NSG SSC/RW Weißenfels sieht sich 0:2 im Rückstand – 13. Minute

Die NSG SSC/RW Weißenfels war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Henry Klose traf in der 19. Minute, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Louis Lauck versenkte den Ball in Minute 45. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Erik Roshchyn Cintra ersetzte Henry Klose. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Sawaneh für Till Vinzelberg und Danylo Koshyk für Janek Völzke ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der allerletzten Minute konnte Mohamed Sawaneh (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Almutaleb, Sturm, Kuhles, Schulze, Borkmann, Klose (62. Roshchyn Cintra), Kalkofen, Heerdegen, Saedan, Buttlar

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Handge, Amiti, Meinelt, Lagemann, Wolff, Ziekau, Völzke (82. Koshyk), Lauck, Loock, Vinzelberg (69. Sawaneh)

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25