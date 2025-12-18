Der Eiskanal in Sigulda ist nicht unbedingt die Lieblingsbahn der deutschen Skeletonis. So reicht es im nachgeholten Weltcup-Rennen auch nicht fürs Podium.

Hannah Neise aus Deutschland in Aktion während des ersten Durchgangs. Für das Podium reichte es nicht.

Sigulda - Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise hat das Podium beim nachgeholten Weltcup deutlich verpasst. Auf der anspruchsvollen Bahn im lettischen Sigulda hatte die olympische Goldmedaillengewinnerin von Peking als Sechste 0,55 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Belgierin Kim Meylemans. Auch die Siegerin vom Auftaktrennen auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo, Jacqueline Pfeiffer, kam als Achte hinter Ex-Weltmeisterin Susanne Kreher nicht weiter nach vorn. Corinna Leipold belegte Platz neun.

Das Rennen musste im Vorfeld zum normal geplanten Weltcup an diesem Freitag nachgeholt werden, da der Weltcup in Innsbruck/Igls zuvor nach Protesten der Athleten und Athletinnen kurzfristig aufgrund der schlechten Bahnverhältnisse abgesagt worden ist.