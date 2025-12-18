Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

0:3 – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Magdeburger SV Börde

Kleinmühlingen/MTU. Das Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg ist mit einer klaren 0:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und in Minute 16 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

20. Minute: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 0:2 im Hintertreffen

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Mathias Rhode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (90.+1). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Junge (46. Brösel), Günther, Pflug (46. Schmidt), Braunert, Kietzmann (46. Jakobs), Richter, Hamel (84. Ninschkewitz), Ostwald, Hertel

Magdeburger SV Börde: König – Liedtke, Brussig, Gallert, Köhler (46. Johne), Blümel, Rebone (70. Schüßler), Rhode (90. Rebone), Lange, Kreutzer, Schuster (46. Müller)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45