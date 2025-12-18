Der Haldensleber SC erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 67 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen das Team aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Sören Ahlfeld für Haldensleber traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Louis Neumann (56.) erzielt wurde.

Haldensleber SC in Minute 56 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Krebs im gegnerischen Tor. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Kelvin Nyarko, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Walther (82. Asfahale), Ahlfeld, Teuchler (82. Okubazgi), Boege, Prokop (46. Neumann), Hartmann, Sulfrian, Klein (76. Schürmann), Grmay (58. Petrochenko), Wilken

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Meister, Lenze (70. Tapsoba), Shaqiri (57. Anwaar), Böttcher (63. Drizari), Rößner (57. Fleck), Starikovskiy, Kirchhoff, Czerwenka, Telch (70. Prause), Nyarko

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67