Kantersieg für den SV Arminia Magdeburg: Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den FSV Barleben 1911 feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. Achtmal hat der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch gegen die Rivalen aus Barleben eingenetzt. 8:1 (3:1) für die Magdeburger.

Benjamin Hättasch (SV Arminia Magdeburg) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Maximilian Louis Kranz den Ball ins Netz (32.).

SV Arminia Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 32

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 8:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Scharfe, Barth, Jakob (69. Johnson), Schoendube, Plexnies (58. Gerlach), May, Assner, Kranz, Reka (69. Sheviakov), Hättasch

FSV Barleben 1911: Meyer – Eichholz, Wosahlo, Teubner, Günther, Resch, Leon, Hoffmann (58. Schröter), Fromme, Bertram, Müller

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40