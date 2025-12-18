Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Nach nur kurzer Zeit leisteten die Hausherren sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Tom Claas Stüber den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

20. Minute: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:2 im Rückstand

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Mathias Rhode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (90.+1). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Pflug (46. Schmidt), Hamel (84. Ninschkewitz), Richter, Ostwald, Junge (46. Brösel), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Kietzmann (46. Jakobs), Hertel, Braunert

Magdeburger SV Börde: König – Lange, Blümel, Köhler (46. Johne), Rebone (70. Schüßler), Kreutzer, Gallert, Rhode (90. Rebone), Liedtke, Schuster (46. Müller), Brussig

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45