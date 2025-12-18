Eine Niederlage für die NSG SSC/RW Weißenfels besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Lok Stendal mit 3:4 (3:3).

Weißenfels/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der 1. FC Lok Stendal am Sonntag 3:4 (3:3) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Elias Wolff für Stendal traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Till Vinzelberg (13.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels liegt 0:2 zurück – Minute 13

Die NSG SSC/RW Weißenfels lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Henry Klose schoss und traf in der 19. Spielminute, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Louis Lauck traf in Spielminute 45. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Erik Roshchyn Cintra wurde für Henry Klose eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Till Vinzelberg für Mohamed Sawaneh und Janek Völzke für Danylo Koshyk den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Mohamed Sawaneh (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Klose (62. Roshchyn Cintra), Sturm, Kuhles, Borkmann, Heerdegen, Saedan, Almutaleb, Kalkofen, Schulze

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Amiti, Lagemann, Wolff, Meinelt, Völzke (82. Koshyk), Ziekau, Handge, Loock, Vinzelberg (69. Sawaneh), Lauck

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25