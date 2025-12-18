Mit einer Niederlage für die NSG SSC/RW Weißenfels endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Lok Stendal mit 3:4 (3:3).

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:4 (3:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Till Vinzelberg den Ball ins Netz (13.).

Minute 13: NSG SSC/RW Weißenfels mit 0:2 im Rückstand

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Weißenfelser zum Zug: Henry Klose versenkte den Ball in der 19. Minute, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Louis Lauck traf in der 45. Spielminute. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Erik Roshchyn Cintra kam rein für Henry Klose. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Sawaneh für Till Vinzelberg und Danylo Koshyk für Janek Völzke ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der 90. Minute gelang es Mohamed Sawaneh, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Kalkofen, Borkmann, Saedan, Almutaleb, Schulze, Kuhles, Heerdegen, Klose (62. Roshchyn Cintra), Sturm

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Handge, Loock, Amiti, Lagemann, Lauck, Völzke (82. Koshyk), Ziekau, Vinzelberg (69. Sawaneh), Wolff

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25