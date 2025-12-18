Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde 0:3 (0:3) besiegt.

Kleinmühlingen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mario Katte. Der Trainer von Kleinmühlingen/Zens musste sein Team bei einer 0:3 (0:3)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Nach gerade einmal 16 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Minute 20: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 0:2 im Hintertreffen

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Mathias Rhode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (90.+1). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Die Bördeländer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Braunert, Kietzmann (46. Jakobs), Ostwald, Richter, Hertel, Günther, Hamel (84. Ninschkewitz), Junge (46. Brösel), Pflug (46. Schmidt)

Magdeburger SV Börde: König – Blümel, Brussig, Kreutzer, Köhler (46. Johne), Rhode (90. Rebone), Gallert, Lange, Schuster (46. Müller), Liedtke, Rebone (70. Schüßler)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45