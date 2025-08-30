weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Greifwald gegen HFC: Nach Turbostart siegt der HFC auch in Greifswald

Der Hallesche FC bleibt das Maß der Dinge in der Regionalliga Nordost. Beim Greifswalder FC gelang der sechste Sieg im sechsten Spiel. Die Tore fielen sehr früh und sehr spät. 

Von Fabian Wölfling Aktualisiert: 30.08.2025, 16:29
Julien Damelang (l.) erzielte das 1:0 für den HFC.
Julien Damelang (l.) erzielte das 1:0 für den HFC. (Foto: Imago/Leo)

Greifswald/MZ - Der Hallesche FC hat seinen perfekten Saisonstart auch beim Greifswalder FC fortgesetzt. Vor 1.594 Zuschauern, darunter rund 500 aus Halle, siegte der Tabellenführer der Regionalliga Nordost am Samstag mit 2:0. Es war der sechste Sieg im sechsten Spiel.