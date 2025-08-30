Damelang trifft nach 19 Sekunden Der Hallesche FC bleibt perfekt: Nach Turbostart gelingt auch ein Sieg in Greifswald
Der Hallesche FC bleibt das Maß der Dinge in der Regionalliga Nordost. Beim Greifswalder FC gelang der sechste Sieg im sechsten Spiel. Die Tore fielen sehr früh und sehr spät.
Aktualisiert: 30.08.2025, 16:29
Greifswald/MZ - Der Hallesche FC hat seinen perfekten Saisonstart auch beim Greifswalder FC fortgesetzt. Vor 1.594 Zuschauern, darunter rund 500 aus Halle, siegte der Tabellenführer der Regionalliga Nordost am Samstag mit 2:0. Es war der sechste Sieg im sechsten Spiel.