Der SV Friedersdorf errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Muldestausee/MTU. Der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Jean-Pascal Körner (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Besnik Jefkay den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

Minute 12 SV Friedersdorf auf Augenhöhe mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Gleichstand. Die Coswiger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Jean-Pascal Körner traf in der 13. Spielminute ein weiteres Mal. Es wollte den Coswigern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Jan-Erik Bergt traf in der 89. Spielminute. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Thiel, Kowalski (85. Kökel), Vereshchaka (73. Fischer), Mieth, Walter, Seiring (79. Al-Suliman), Rohde (62. Krasnokutskyi), Hartmann, Jefkay, Stolzenhain (68. Mühlbauer)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (56. Müller), Saage, Löwe, Seifert, Giese (75. Kanzenbach), Ziem, Ziem (28. Weber), Bergt, Körner (63. Kainz), Warnecke

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50