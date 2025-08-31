Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss im finnischen Tampere nicht länger im Krankenhaus bleiben. Chef des Nationalteams bleibt beim nächsten EM-Spiel aber sein Assistent.

Tampere - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat das Krankenhaus im finnischen Tampere verlassen und ist weiter auf dem Weg der Besserung. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund (DBB) bei der EM. Mumbru war am vergangenen Montag ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte dort fünf Nächte. Am Samstagabend durfte er zurück ins Teamhotel. Zunächst berichtete die „Bild“.

Mumbru werde im Teamhotel weiter medizinisch betreut, hieß es heute vom DBB. Beim EM-Start gegen Montenegro sowie gegen Schweden und Litauen wurde der 46 Jahre alte Spanier von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten. Dieser schilderte, dass Mumbru schon Tage vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus über Unwohlsein geklagt habe. Teamarzt Oliver Pütz berichtete am ersten Ruhetag, Mumbru leide an einem „akuten Abdomen“.

Ibrahimagic auch gegen Großbritannien Chef

Das Vorrundenspiel gegen Großbritannien am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) wird in jedem Fall Ibrahimagic als Cheftrainer betreuen. Für die Partie gegen Gastgeber Finnland am Mittwoch (19.30 Uhr) konnte der Verband noch keine Information geben. Bisher haben die Basketballer unter Ibrahimagic alle drei Spiele deutlich gewonnen.