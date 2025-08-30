Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der FC Halle-Neustadt und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag auseinander gegangen. 35 Zuschauer sahen das Spiel im Stadion BIZ Pl.3.

Cletus Moh traf für den FC Halle-Neustadt in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten – 83. Minute

In der 74. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Marcell Siedler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Mansfelder zu erreichen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Manga (80. Regener), Zuleger, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Moh (49. Teklay), Keunang, Abdulrahman (86. Rssom), Tinto, Müller, Tilahun

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter, Siedler, Müller, Prenz (46. Merker), Böttger, Bielig, Kaschperk, Grünhage, Thomas (55. Nachtwein), Lindau

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35