Der Turbine Halle II glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Nach 23 Minuten schoss Diego Canabate Kasparek das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Minute 24: Turbine Halle II liegt mit 2:0 vorne

Nur eine Minute darauf konnte Waldemar Ermolaev (Halle) den Ball über die Linie bringen (24.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Kochmann (70. Thermann), Schulze, Otremba, Kuske, Braunschweig (85. Zahn), Kasparek (80. Krziwanie), Ermolaev, Everding (75. Kallen), Leinhoß, Heldt (65. Titonis)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Aschenbach (46. Pfeifer), Wittmann, Richter (57. Burmeister), Kleinert, Grimm, Troitzsch, Öder (80. Moradi), Dinter, Ranft

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58