Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 1:4 (1:1) besiegt.

Thale/MTU. Die Partie zwischen dem SV 1890 Westerhausen und dem SV Eintracht Emseloh hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Emseloh auf und entschieden das Match am Ende mit 1:4 (1:1) für sich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von André Dzial vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Pranav Girish Kale das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1890 Westerhausen musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Jihad Tarek Aljindo (43.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV 1890 Westerhausen und SV Eintracht Emseloh – Minute 43

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Stache den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (78.). Damit war der Erfolg der Emseloher gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Lehmann, Eckert (54. Masaka), Masur, Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Stridde, Gönülcan (73. Brahmann), Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Gomes Paranagua, Kale, Dantas Caldas

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Schüt (80. Heimur), Aljindo, Vrba (60. Petrai), Stache (83. Citaku), Aljindo, Shevtsov, Polívka, Mukhoid, Bozhok, Cibulka

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87