Regionalliga Nordost Sechs Spiele, sechs Siege: Gelingt dem HFC jetzt sogar der beste Start aller Zeiten?
Der Hallesche FC setzt seine Siegesserie auch beim Greifswalder FC fort. Wie Trainer Robert Schröder den perfekten Saisonstart erklärt.
Aktualisiert: 31.08.2025, 08:29
Greifswald/MZ - In Robert Schröder steckt eine emotionale Seite, die zum Vorschein kommt, wenn er als Trainer an der Seitenlinie seinen Halleschen FC zum Sieg führen will. Abseits eines Spiels ist der 37-Jährige aber tiefenentspannt, witzig. Kaum zu glauben daher, dass „Schrödi“ jemals Gewaltakte in den Sinn kommen. Aber doch: „Wenn mir das jemand Ende Juni gesagt hätte, hätte ich es blind unterschrieben. Oder ich hätte demjenigen eine Schelle gegeben“, sagte der Coach am Samstag im Backsteinbau des Greifswalder FC.