Der Hallesche FC setzt seine Siegesserie auch beim Greifswalder FC fort. Wie Trainer Robert Schröder den perfekten Saisonstart erklärt.

Sechs Spiele, sechs Siege: Gelingt dem HFC jetzt sogar der beste Start aller Zeiten?

Der Hallesche FC um Pascal Schmedemann (l.) hatte die Greifswalder Offensive im Griff.

Greifswald/MZ - In Robert Schröder steckt eine emotionale Seite, die zum Vorschein kommt, wenn er als Trainer an der Seitenlinie seinen Halleschen FC zum Sieg führen will. Abseits eines Spiels ist der 37-Jährige aber tiefenentspannt, witzig. Kaum zu glauben daher, dass „Schrödi“ jemals Gewaltakte in den Sinn kommen. Aber doch: „Wenn mir das jemand Ende Juni gesagt hätte, hätte ich es blind unterschrieben. Oder ich hätte demjenigen eine Schelle gegeben“, sagte der Coach am Samstag im Backsteinbau des Greifswalder FC.