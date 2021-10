Vertrag beim HFC läuft aus: Noch keine Gespräche mit Michael Eberwein

Halle (Saale)/MZ - Sieben Saisontore in zehn Partien, dazu zwei Vorlagen, starke Laufleistungen und viel Defensivarbeit für das Team: Die Leistungen von Michael Eberwein für den Halleschen FC waren bislang auffällig gut. Und werden auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben sein.

Eberwein startet in seinem zweiten HFC-Jahr gerade richtig durch. Aber im Sommer läuft der Vertrag des 25-Jährigen aus. Droht dem Klub womöglich der ablösefreie Verlust seines so wichtigen Offensivspielers?

Michael Eberwein: Noch keine Vertragsgespräche mit Halleschem FC

Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts hat es zwischen Spieler und Klub bislang nicht gegeben. Und Eberwein selbst schiebt das Thema auch kategorisch fort. „Das ist im Moment kein Thema, es ist noch zu früh“, sagte der Stürmer am Donnerstag auf Nachfrage.

Aktuell konzentriere er sich komplett auf die sportliche Situation. Seine Vertragssituation, so sagt es zumindest Eberwein selbst, beschäftige ihn nicht: „Ich mache mir da keine großen Gedanken.“ Schließlich hat Eberwein in einem Vertragspoker mit Halle und anderen Klubs aktuell die besten Karten: „Wir werden sehen, was dann im Winter so passiert.“

Michael Eberwein ist aber nicht die einzige Vertragsbaustelle beim Halleschen FC: Insgesamt 19 Verträge (inklusive Leihspielern) laufen Ende Juni 2022 aus, darunter auch die von Stammkräften wie Jan Löhmannsröben, Janek Sternberg, Terrence Boyd, Sven Müller, Aaron Herzog oder Niklas Landgraf. Es wartet also viel Arbeit auf Sportdirektor Ralf Minge.

Überblick: Auslaufende Verträge beim Halleschen FC 2022