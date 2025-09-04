Seit Ende Juli fehlt Fabrice Hartmann dem Halleschen FC. Der Unterschiedsspieler plagt sich mit muskulären Problemen herum. Was ihm zum Comeback fehlt.

Das lange Warten auf Fabrice Hartmann... Wann kehrt er beim HFC zurück?

Halle/MZ/FAB - Fabrice Hartmann war stets optimistisch. Ein kleiner Rückschlag, „nichts Wildes“, seien die muskulären Probleme in seinem hinteren Oberschenkel. Woche für Woche verzögert sich aber die Rückkehr des Flügelstürmers. Zuletzt stand er beim 1:0 bei der Reserve des 1. FC Magdeburg Ende Juli auf dem Platz.