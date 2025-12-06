Dem VfB 1921 Krieschow gelang es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 186 Zuschauer waren live dabei.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Kolkwitz gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Stendal.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jannis Fuchs für Krieschow traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kolkwitz legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

VfB 1921 Krieschow führt in Minute 14 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Fuchs, Pereira Rodrigues, Gerstmann, Bittroff, Grimm, Hebler (73. Stephan), Dreßler (46. Knechtel), Raak (73. Zurawsky), Seibt (61. Michalski), Pahlow (84. Zizka)

1. FC Lok Stendal: Poser – Scheffler, Schleicher, Stark, Kaschlaw, Masuth (85. Kovalov), Schaarschmidt, Witte (70. Pfeiffer), Mahrhold (70. Matiiv), Knoblich (80. Konieczny), Schulze (70. Ilchenko)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186