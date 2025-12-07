Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Sonntag hat der TSV Eintracht Lützen im heimischen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg unterlag das Team von Patrick Halle mit 1:5 (1:2).

Lützen/MTU. Die Partie zwischen dem TSV Eintracht Lützen und der TSG Wörmlitz-Böllberg hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Wörmlitz-Böllberg auf und entschieden das Match am Ende mit 1:5 (1:2) für sich.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Malte Laufer für Lützen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Lützener konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Faruk Ilyas Ölmez der Torschütze (30.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Emir Redzhebov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (85.). In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, Meyer, Pretzsch, Tober, Laufer, Weiß, Hristov, F. M. Nadolny, K. Nadolny, Staude

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ölmez, Schulze, Löbel, Schulze, Abo Zamr, Moussa Diop, Ouedraogo, Redzhebov, Haase (46. Gorgas)

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20