Fabrice Hartmann erlebt einen schwierigen Saisonstart, Verletzungen bremsen ihn aus. Vor dem Ligagipfel bei Rot-Weiß Erfurt gibt es aber positive Signale vom Flügelangreifer des Halleschen FC.

Fabrice Hartmann erlebte den Pokalkracher gegen den FC Augsburg nur als Zuschauer.

Halle/MZ - Als die Profis des Halleschen FC zum Ende einer öffentlichen Trainingseinheit in dieser Woche einen Einwurfwettbewerb abhielten - die kürzesten Versuche brachten Materialdienst ein -, war Fabrice Hartmann bereits in der Kabine verschwunden. Die volle Belastung ging der Offensivspieler noch nicht. Entscheidend aber: Vor dem Regionalliga-Topspiel bei Rot-Weiß Erfurt am Samstag (14 Uhr/MDR) stand er wieder auf dem Rasen und absolvierte große Teile des Trainings. „Es geht mir gut, besser“, sagte Hartmann vor dem Gang unter die Dusche.