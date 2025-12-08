Vor dem Spiel im Berliner Sportforum geriet die HFC-Mannschaft in einen Stau. Das Spiel konnte erst mit einer Stunde Verspätung angepfiffen werden. Warum der Nordostdeutsche Fußballverband einen Wunsch des HFC nicht erfüllen konnte.

FCM macht dem HFC Strich durch die Rechnung: Warum das Spiel beim BFC Dynamo auf einen Freitag gelegt wurde

Jan Löhmannsröben (M.) und Julien Damelang (r.) starteten mit dem HFC mit einer Stunde Verspätung beim BFC Dynamo im Berliner Sportforum.

Berlin/Halle/MZ/CKI - Zum einen war es der größte Rivale, der 1. FC Magdeburg, der dem Halleschen FC unwissentlich einen Strich durch die Rechnung machte. Zum anderen waren es die Teilnehmer des 32. Internationalen Junior Team-Sprint-Cups im Eisschnelllauf.