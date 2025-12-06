Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Begegnung von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten endet mit Remis 1:1

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist gleichauf geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Eric Willer, als Philipp Böttger für Stedten traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Minute 74 Zörbiger FC auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Gansen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Seliger (46. Kleewein), Deidok (19. Moreno Silva), Teichert, Hempel, Brenner, Lindemann, Schindler, Schmidt, Oertel

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Merker, Kaschperk, Jüttner, Böttger, Thomas (46. Höher), Bielig, Berger (82. Berger), Grünhage, Schreiber

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45