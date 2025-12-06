Der FC RSK Freyburg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Oberröblingen durch.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg führt nach 83 Minuten 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (83.). Damit war der Triumph der Freyburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Sambu (81. Beyer), Rosenberg (81. Schirner), Mänicke, Schulz, Kaiser, Kirchhoff (51. Staupendahl), Weise, Pereira Nunes, Töpe (81. Illig), Großmann

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Meißner (33. Cepa), Franke, Pulz, Ernst, Michael, Strese, Wanski, Koch, Altenburg (81. Kirchner)

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120