Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Großgrimma mit 1:3 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Das Spiel zwischen Gonnatal und Großgrimma ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Heiko Angeli vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Felix Zech das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (44.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Marcus Paper (45+10.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Kickers 66 Gonnatal gegen SV Großgrimma – 55. Minute

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Großgrimma noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Spielminute konnte Sebastian Krobitzsch (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 3:1 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Siebenhüner (75. Hagene), Lenzewski (59. Froeschen), Dittmann, Steyer, Stüber, Omnitz, Hoffmann (75. Kurotschkin), Paper, Ditscher, Goldberg (29. Töpfer)

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch, Rackowitz (82. Link), Weidner, Bauer (90. Palatini), Pillert (46. Ibrahim), Schneider, Zech, Göbel, Wöpe, Baum (57. Beqiraj)

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52