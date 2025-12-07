Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV 51 Langenapel vor 52 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Wahrburg freuen.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Langenapel geboten. Die Salzwedeler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Wahrburg durch.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Peters für Langenapel traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. In der zweiten Halbzeit setzte Langenapel noch einen drauf: In Minute 76 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Peters.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Doppelpack von Marcel Peters bringt SV 51 Langenapel 2:0 in Führung – 76. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der TuS Wahrburg kassierte noch zweimal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Florian Roese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (90.+4). Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Stolz, Roese, Peters, Vierke, Bromann (81. Kamga Kamno), Beneke (46. Pokorny), Schulz, Meyer, Afanasew (79. Neuling), Roloff

TuS Wahrburg: Schmidt – Burghard, Assmann, Werle (81. Wennrich), Salemski (46. Schulz), Radelhof, Schnee (62. Klipp), Heim, Rundstedt, Schlegel, Wennrich

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52