Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Heimverein 1. FC Zeitz gegen die SG Döllnitz ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Zeitz/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (55.). Doch die Schkopauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 75 wurde das Gegentor durch Lio Xavier Ofiara erzielt.

Minute 75 1. FC Zeitz auf Augenhöhe mit SG Döllnitz – 1:1

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Döllnitz e.V. kassierte einmal Gelb. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Ben Bültermann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Schkopauer Team errang (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Kämpfe, Reiche (24. Medovkin), Schubert, Rothe, Thäle (66. Abdullahi Hassan), Rolke, Müller (60. Eckardt)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Bültermann, Voigt, Seifert (30. Trisch), Ofiara, Querfeld, Lizon, Eckert

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38