Hallescher FC - SV Meppen im Liveticker

Der Hallesche FC eröffnet den sechsten Spieltag in der 3. Liga mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen. Die Partie ausführlich im Liveticker!

Louis Samson und der Hallesche FC empfangen am Freitagabend den SV Meppen in der 3. Liga.

Halle (Saale)/MZ - Der sechste Spieltag in der 3. Liga steht an und los geht's am Freitagabend im Leuna-Chemie-Stadion. Ab 19 Uhr empfängt der Hallesche FC den SV Meppen zum Duell. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom Spiel. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Meppen -:-

Vor dem Spiel - Wie könnte angesichts der Personalsituation eine HFC-Startelf aussehen? Ich wage mal eine Prognose: Gebhardt - Kreuzer, Nietfeld, Reddemann, Hug - Landgraf, Herzog - Zimmerschied, Gayret, Damer - Müller (Bolyki). Das wäre das Modell „Viererkette“, das sich durch Vollerts Ausfall anbietet. Bei einer Dreierkette wäre Fünger eine Option, auch Samson ist ein Kandidat im Mittelfeld.

Vor dem Spiel - Um mehr Zuschauer ins Leuna-Chemie-Stadion zu locken, hat sich der HFC eine Marketingaktion ausgedacht. Schulkinder erhalten gegen Meppen freien Eintritt, die begleitenden Eltern müssen aber zahlen. Vielleicht wird die Partie ja so zum Kinderspiel für Halle...

Vor dem Spiel - Jannes Vollert (Blinddarm-OP) und Tunay Deniz (Gelb-Rot-Sperre) fallen aus, Jonas Nietfeld und Niklas Kreuzer kehren nach Rotsperren zurück. Trainer André Meyer muss also sein Team umbauen, hat dazu aber entsprechende Optionen. Läuft mit der Spielberechtigung alles rund, wird auch Stürmer Dominik Steczyk einen Tag nach seiner Verpflichtung schon zum Kader zählen.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Der HFC hat heute den SV Meppen zu Gast, ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt schon früh in der Saison. Die Gäste aus dem Emsland stehen mit sieben Punkten aktuell auf Platz zehn der Tabelle, Halle ist mit drei Zählern 16.. Ein Heimsieg würde direkten Kontakt zwischen beiden Klubs herstellen.