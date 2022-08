Hallescher FC lässt Schüler bei Meppen-Heimspiel kostenlos ins Stadion

Halle (Saale)/MZ - Aus Anlass des Beginns des neuen Schuljahrs in Sachsen-Anhalt lädt der Hallesche FC am Freitag (19 Uhr im Liveticker ) zum Heimspiel in der dritten Fußballliga gegen den SV Meppen alle Schüler kostenfrei in das Leuna-Chemie-Stadion ein.

Freien Eintritt auf der SWH-Tribüne bekommen demnach alle Schüler am Kassenhäuschen G im Läuferweg. Begleitende Eltern müssen sich Eintrittskarten kaufen.